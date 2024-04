L'allenatore della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa ha celebrato sul suo profilo Instagram la Coppa Italia vinta dai suoi ragazzi contro il Torino con una dedica per il compianto dg viola Joe Barone.

“Questa coppa è per Joe, grazie ragazzi”

Di seguito il testo del post: “Questa coppa è per te Joe. Per ciò che hai fatto insieme al presidente. Per i tuoi cari, che erano e sono così fieri di te. E per noi , per i ragazzi e per il mio staff, siate fieri, ricordatevi questi momenti. C’è qualcosa d’invisibile che la gente non sa. Ma noi sappiamo e noi ci abbiamo sempre creduto. Grazie Ragazzi”.

