Garcia: "Siamo tutti incazzati, mi prendo tutte le responsabilità di questa sconfitta"

L'allenatore del Napoli, Rudi Garcia, non ha certo preso bene la sconfitta patita dalla sua squadra contro la Fiorentina.

“Siamo tutti incazzati, staff, tifosi e giocatori - ha detto Garcia - Ci aspettavamo di fare meglio e non ci siamo riusciti, è mancata la cazzimma. Da inizio stagione non siamo stati in grado di fare una striscia di vittorie. È una brutta serata per noi. Mi prendo la responsabilità di questa sconfitta”.