Questa volta ha deciso Martinelli

Che fosse un progetto a rischio era chiaro fin dall'inizio. Che Martinelli alle spalle di De Gea rischiasse di fare l'ennesima sequela di settimane senza minuti in campo era quasi palese. Per tutti, tranne probabilmente per chi ha optato per la sua permanenza in viola.

Trattativa in chiusura

E così con qualche mese di ritardo il portiere classe 2006 della Fiorentina andrà a giocare altrove. Si sta per chiudere la trattativa per un prestito semestrale con la Sampdoria.

Decisione del ragazzo

Questa volta, come scrive il Corriere dello Sport, ha scelto il ragazzo, che ha esplicitamente chiesto ai dirigenti della Fiorentina di andare a fare esperienza altrove.