Viviano: "Barone era per Commisso ciò che Galliani era per Berlusconi. Quello che ha fatto a Firenze non si vedeva da trent'anni"

Emiliano Viviano, fiorentino, tifoso viola, nonché ex portiere della Fiorentina, ha voluto ricordare Joe Barone a Tv Play, l'ex direttore generale gigliato scomparso all'improvviso dopo il malore accusato a Bergamo:

"Una persona sempre molto gentile"

“Ho avuto il piacere di conoscere Joe Barone, lo sentivo anche telefonicamente ogni tanto e vi posso dire che era una persona molto gentile. Con me si è sempre comportato benissimo ('da Dio', testuali parole). Quello che ha fatto a Firenze, nonostante le critiche, Barone, e la proprietà, non l'aveva fatto nessuno negli ultimi trent'anni”.

“Barone era il Galliani di Commisso”

E ancora: “A livello di strutture, a livello di marketing, ma anche portando la conoscenza della Fiorentina a giro per il mondo. Barone era per Commisso ciò che Galliani era per Berlusconi, il suo braccio armato, il referente del presidente”.