La Nazione ha fatto il punto sugli assenti nella Fiorentina per la sfida contro il Napoli. Tra questi c'è Albert Gumdundsson, che non si è ripreso ancora totalmente dal problema alla caviglia accusato con l'Islanda.

La scelta dello staff

Ieri mattina c'era stato il provino per la sua convocazione, che però l'ex Genoa non ha superato. Una scelta arrivata dallo staff di Pioli, con Gudmundsson che invece aveva dato l'ok alla convocazione. La scelta di non forzare i tempi è data anche dal fatto che gli impegni saranno tanti, a partire dalla prossima sfida contro il Como che vedrà due dieci di grande qualità incontrarsi: lui e Nico Paz.

E Sabiri…

Tra gli assenti anche Sabiri, che non era con la squadra a causa di problemi familiari. Per fortuna niente di grave per il marocchino, che presto tornerà di nuovo in gruppo.