Porte aperte e nuovi in mostra

Le porte aperte e il calore del pubblico. La Fiorentina potrà sperimentare tutto questo questa sera nella sfida amichevole, programmata al Franchi (in un primo momento si sarebbe dovuta disputare al Viola Park) contro il Sestri Levante.

Alle ore 20 di stasera (questo è l'orario del fischio d'inizio) i viola avranno modo di sentire l'affetto della propria gente che, partita di Grosseto a parte, era fin qui mancato, perché nel proprio centro sportivo non è ancora consentito l'accesso del pubblico.

E inoltre il match contro il Sestri Levante potrà anche servire per mettere in mostra i nuovi arrivati. In particolare Nzola al quale Italiano dovrebbe concedere qualche minuto nel finale.