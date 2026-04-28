L'ex dirigente viola Fabrizio Lucchesi è intervenuto oggi a Radio Bruno, commentando anche l'interesse della Roma per il ds della Fiorentina Fabio Paratici.

‘Paratici dirigente di valore, le voci non stupiscono’

“Dalla Fiorentina mi aspetto un finale dignitoso, diversi giocatori ancora non hanno nemmeno dimostrato di valere la squadra. Può giocare anche chi ha giocato meno, ma tutte le partite devono essere onorate. Le voci da Roma per Paratici non mi stupiscono, è un manager capace. Secondo me per la Fiorentina deve essere motivo d'orgoglio se un suo dirigente viene accostato a un club importante: vuol dire aver preso un dirigente di valore. Paratici farà le sue valutazioni, ma non credo che sia una cosa così concreta”.



