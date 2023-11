Corriere dello Sport-Stadio: Italiano a due facce

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: "Italiano a due facce". Sottotitolo: "Musica Conference: 10 reti in 3 gare". Sommario: "Domani il Cukaricki in Serbia per cancellare i tre ko di fila in campionato. Turnover con Nzola e Sottil".

Pagina 22

Grande spazio per: “Turnover Italiano tante invenzioni all’esame europeo”. Sottotitolo: “Dopo la crisi in campionato, Sottil sulla fascia e Nzola centravanti Tornano Christensen e Milenkovic”. In taglio basso: “Nuovo Franchi, da gennaio i lavori”.

Pagina 23

Qui leggiamo: “Coppa e campionato una folle Fiorentina”. E anche: “Contro il Cukaricki per tornare a credere in se stessi da Ranieri a Ikoné, in quattro hanno segnato due gol”.