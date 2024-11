Una Fiorentina vincente e ad ampie tinte azzurre. Ecco i numeri che fanno felice Spalletti

Il Corriere Fiorentino analizza i dati dei giocatori italiani utilizzati dalle squadra di Serie A in questo inizio di stagione. Numeri importanti per la Fiorentina, che dopo 11 giornate, ha il 53,8% dei giocatori utilizzati italiani, meglio fanno solo Cagliari e Monza.

E se si guardano i 21 gol segnati dai viola (tolto un autogol) 12 sono stati realizzati da italiani, con Moise Kean ovviamente capocannoniere tra i connazionali (5 gol). E ancora: 6 dei 10 giocatori più impiegati dalla Fiorentina sono italiani, con la squadra viola terza in Serie A per impiego di under 23 italiani (14,9%), seconda per quelli tra i 23 e i 30 anni (33,8%), e settima per over 30 (11,1%). Numeri che fanno felice Spalletti, che ora guarda con interesse in casa viola.