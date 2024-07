Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato della Fiorentina e del calciomercato a Lady Radio: “Togliendo da questo mercato Inter, Juventus e un pochino il Napoli, le altre squadre sono tutte nella stessa situazione della Fiorentina. Ruota tutto intorno a due grandi scommesse, ovvero quanti gol riuscirà a fare Kean e se la squadra rimpiangerà Bonaventura”.

“Per Kean ci sentiamo a fine maggio”

E aggiunge: “Io sono dalla parte della società, soprattutto sulla questione Kean. Ci risentiamo a fine maggio. Se avrà segnato meno di 15 gol alla Fiorentina, vado in piazza a Montecatini a cospargermi il capo di cenere. Su Bonaventura, invece, non sono proprio d’accordo con Commisso, mancherà tanto. Comunque tutta questa negatività che si percepisce è un po’ esagerata”.

“Non c'entra niente con Belotti. Perplesso da Beltran”

Su Belotti: “Tra Kean e lui ci passa un’enorme differenza. Cambia tanto. Uno è un centravanti trentenne che non segnava già da due stagioni, infatti non l’avrei preso. L’ex Juventus, lo dico con tono bonario e simpatico, è un po’ suonato. Sicuramente è esuberante, ma se gli dai continuità facendogli fare tante partite da titolare lo vedo bene. La Fiorentina non butta via i soldi. Beltran? Un po' né carne né pesce, mi lascia perplesso”.