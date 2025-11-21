Nel 2032 gli Europei di calcio si terranno in Italia e Turchia. Sul tema è intervenuta la sindaca di Firenze Sara Funaro, a margine dell'incontro con la UEFA avvenuto a Nyon per la candidatura dello stadio Franchi. “Si è trattato - ha detto la Funaro - di un primo incontro tra le parti, che la UEFA ha avuto anche con altre città. Era la nostra prima volta a Nyon come città di Firenze, abbiamo fatto una progettazione complessiva del progetto dello stadio e anche una presentazione dell'impatto che un evento come l'Europeo può avere sulla città”.

“Sarà pronta anche la tramvia”

Poi ha aggiunto: “Firenze ha sempre ospitato grandi manifestazioni, da ultimo il Tour de France nel giugno 2024. Abbiamo parlato anche del sistema della mobilità cittadina e del traporto pubblico, con la tramvia che verrà realizzata a Campo di Marte che sarà pronta in tempo per gli Europei. Devo dire che l'incontro è stato positivo e ci siamo posti l'obiettivo di rivederci durante tutto il percorso di avvicinamento al mese di luglio, quando sarà il momento di presentare la nostra candidatura ufficiale”.