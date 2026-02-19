VIDEO - La stagione favolosa di Kayode continua. L'ex terzino viola diventerà... Babbo!

Michael Kayode sta vivendo una stagione da sogno al Brentford. L'ex terzino viola, passato al club inglese lo scorso gennaio, si è imposto velocemente come titolare e pedina fondamentale dei londinesi.

Grande stagione

Questa stagione è stata quella del definitivo salto di qualità per il classe 2004. Con 26 presenze in altrettante partite di Premier è uno dei giocatori simbolo delle api, che quest'anno stanno lottando per un importante piazzamento in zona europea.

Oltre il campo…

Per Kayode però le belle notizie non sono solo sportive. Come ha rivelato lui stesso attraverso i social, l'ex viola sta per diventare babbo! In un video postato qualche ora fa su Instagram il giovane esterno ha mostrato il gender reveal che lui e la compagna Eleonora hanno organizzato all'interno dello stadio del Brentford per conoscere il sesso del bambino.