E alla fine Zapata se ne andò a... Torino. E' ufficiale la cessione per l'Atalanta

Accostato di recente anche alla Fiorentina, Duvan Zapata ha lasciato l’Atalanta per passare al Torino. E’ ufficiale il suo trasferimento in granata, operazione da circa 10 milioni di euro se andrà in porto il riscatto legato al prestito. I granata l’hanno addirittura presentato con un video di Hulk, i tifosi l’hanno accolto con entusiasmo al suo primo allenamento.

Il comunicato della società granata: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall’Atalanta Bergamasca Calcio – a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024, con diritto di opzione e/o obbligo di riscatto, in quest’ultimo caso al verificarsi di determinate condizioni – le prestazioni sportive del calciatore Duván Zapata. Tutto il Torino Football Club accoglie Duván Zapata con un caloroso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!”.