Per Napoli-Fiorentina in Arabia, ci sarà lo stesso arbitro di Napoli-Fiorentina in Italia. E i precedenti fanno ben sperare

Da poco comunicate le designazioni dell'AIA per le semifinali di Supercoppa Italiana a Ryad. Per Napoli-Fiorentina chiamato a dirigere Federico La Penna, classe '83 della sezione di Roma.

In questa stagione il direttore di gara romano ha già diretto due volte la Fiorentina, tra cui anche la gara al Maradona proprio contro i partenopei (vittoria gigliata per 1-3), oltre alla recente vittoria casalinga contro il Torino. Il computo generale dei match con La Penna dice 5 vittorie viola, 2 pareggi e 2 sconfitte. 4 su 4 (ultime) vittorie di fila con lui a dirigere per la Fiorentina. 7 vittorie azzurre, 3 pareggi e 2 sconfitte nelle partite con il Napoli.

Questa la designazione completa:

NAPOLI – FIORENTINA Giovedì 18/01 h.20.00

LA PENNA

TEGONI – BRESMES

IV: MARCENARO

VAR: AURELIANO

AVAR: MARINI

AA RIS.: ROSSI C.