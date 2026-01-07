​​

Corriere Fiorentino: I due cambi all'Olimpico...e l'esclusione

Redazione /
Corriere Fiorentino

Due gli articoli dedicati alla Fiorentina, presenti stamani sul Corriere Fiorentino.

Pagina 9

Il pezzo principale è intitolato: “Occasione Capitale”. Sommario: “Stasera all’Olimpico la Fiorentina sfida una Lazio senza punte e va a caccia del primo successo in trasferta. Viola su Brescianini”. 

I cambi

Sulla probabile formazione che vedremo in campo stasera, leggiamo: “Kean e Gosens gli unici cambi rispetto a domenica, escluso Ranieri”. 

