Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio Alberto Polverosi ha parlato a Lady Radio affrontando alcuni argomenti di casa Fiorentina, tema allenatore e non solo.

‘Manca una figura dirigenziale alla Fiorentina’

“Nella Fiorentina manca una figura dirigenziale con cui l’allenatore possa confrontarsi, a maggior ragione se il tecnico è parecchio giovane come lo è Palladino. Per Kean c’è da aspettare la fatidica data del 15 luglio, quando scadrà la clausola rescissoria, per capirne di più, ammesso che la Fiorentina non scelga di cederlo dopo”.

‘Gli europei non sono fatti per stare in Arabia’

“La scelta di Pioli di andare in Arabia non la condivido, mi chiedo cosa vadano a fare laggiù. Solo per un fracasso di soldi? Quante generazioni vuoi sistemare? Di Ferrari ne puoi guidare una per volta. Laggiù sparisci dal calcio, nessuno segue la Saudi League. La vita laggiù non è fatta per gli europei”.