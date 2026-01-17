Fortini fa impazzire tutti: altra pretendente per il giovane della Fiorentina. I dettagli

Aumenta la lista delle squadre interessate al terzino della Fiorentina Niccolo Fortini. Nei giorni scorsi erano già emersi i forti interessamenti di Roma e Juventus, con i giallorossi che ormai da mesi hanno intavolato rapporti con il ragazzo e tutto il suo entourage. I bianconeri sono arrivati per secondi, ma non sono assolutamente da sottovalutare. Questa mattina però un’altra squadra ha voluto aggiungere il suo nome all’elenco dei club interessati al classe 2006.

Fortini: anche il Napoli si aggiunge alla lista delle pretendenti

Secondo quanto riportato quest’oggi da GianlucaDiMarzio.com anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha messo gli occhi su Fortini, uno dei pochi profili della rosa viola che è riuscito a mettersi in mostra in questa prima parte di stagione disastrosa. Peggiora quindi la situazione della Fiorentina, che comunque resta quotidianamente in contato con l’agente del giocatore: i viola stanno continuando le trattative per il rinnovo del contratto del ragazzo, che scade nel giugno del 2027.

Il club di De Laurentiis deve però prima cedere

L’interesse degli azzurri è ovviamente legato alle uscite, dato che come stabilito qualche settimana fa i campioni d’Italia potranno effettuare operazioni di mercato solamente a saldo zero: qualora dovesse essere ceduto qualcuno, allora Manna potrebbe decidere di trattare con il club viola. Al contrario, invece, se ne potrebbe parlare in vista di giugno.