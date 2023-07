Russo: "Contento per Infantino, il suo futuro sarà grande. Ma il Rosario aveva bisogno di vendere"

L'allenatore del Rosario Central, Miguel Angel Russo, dopo la partita col Belgrano ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla cessione di Gino Infantino alla Fiorentina:

“Infantino è un calciatore in crescita e ha davanti a sé un grande futuro. Sono contento per lui. Il nostro club aveva bisogno di una cessione”.

Infantino sbarcherà in Italia nelle prossime ore, raggiugendo il gruppo di Vincenzo Italiano in ritiro al Viola Park. Il centrocampista classe 2003 argentino verrà acquistato per una cifra intorno ai 4 milioni di euro.