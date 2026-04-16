La Uefa da l'ok definitivo: stasera la Fiorentina ricorderà Manninger

La notizia della prematura scomparsa dell’’ex portiere austriaco Alex Manninger ha scosso tutto il mondo del calcio, ed era chiaro che essendo un ex viola la cosa toccasse da vicino anche la Fiorentina. Non appena appresa la notizia il club gigliato si è immediatamente mosso per far si che il suo nome sia ricordato in occasione della sfida di Conference League di questa sera contro il Crystal Palace. Ed in poche ore la Uefa ha reso noto il responso ufficiale.

Ecco come la Fiorentina ricorderà Alex Manninger

Il massimo organismo calcistico europeo, senza neanche pensarci un momento, ha pienamente accettato la richiesta della Fiorentina di ricordare Manninger in occasione della sfida in programma stasera, assecondando le volontà del club gigliato. Questa sera prima del fischio d’inizio le due squadre in campo osserveranno un minuto di silenzio, con i viola che giocheranno la partita con il lutto al braccio. Un piccolo e significativo gesto per l'ex portiere austriaco che aveva vestito la maglia viola nella stagione 2001/02.