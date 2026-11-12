Ambrosini: "Fiorentina troppo vulnerabile, non può permettersi tutti i suoi giocatori di talento. Il prossimo step di Mastantuono..."

Ha commentato la sfida tra Fiorentina e Juventus l’ex centrocampista viola Massimo Ambrosini, ed a Radio Bruno ha parlato della situazione della squadra gigliata, sotto molteplici aspetti, non solo relativi all’ultima gara giocata.

‘Squadra ha talento ma deve trovare compromesso’

“La Fiorentina ha una grande quantità di talento e Vanoli è un allenatore coraggioso, ha delle idee. Mancano equilibrio e fase difensiva che possa permettersi di continuare con troppo coraggio e sfacciataggine… in difesa la squadra è vulnerabile. Il coraggio va perseguito, però il compromesso va trovato, senza risultare troppo scriteriati. Jimenez è esuberante, ma concede troppo in difesa, Viery lo stesso. Dragusin sull’uomo può dir la sua, ma concede tanto in termini di reparto. La squadra rischia di essere destinata a concedere sempre".

"Oulai e Fagioli assieme penso facciano fatica a convivere, per caratteristiche, considerata la situazione attuale della Fiorentina, soprattutto se si sceglie di giocare con due centrocampisti. La Fiorentina ha potenziale per attaccare bene ma non lo fa così bene, e non difende bene… Se sei il Barcellona puoi prenderti certi rischi, la Fiorentina non è a quel punto lì e deve capire bene che tipo di calcio fare. È impossibile far convivere tutti: Fagioli, Atta, Gonçalves, Njie, Mastantuono… Atta penso che quando tornerà potrà fare davvero la differenza".

‘Mi piace come Mastantuono sia inserito nel gruppo’

“Mastantuono? Lo step successivo è quello che separa il buon giocatore dal grande giocatore, ed è un percorso che può fare. Mi piace come sia dentro alla squadra, nelle dinamiche, molto partecipe e coinvolto, non scontato quando arrivi dal Real Madrid. Una base buona per crescere ancora e diventare ancor più protagonista, Vanoli deve esaltarne il talento e lui deve imparare ad associarsi meglio con gli altri”.