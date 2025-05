L'ultima volta che si sono giocate nove gare in contemporanea la Fiorentina era allenata da Mihajlovic. Come andò a finire allora?

Dopo quasi 15 anni le partite di Serie A si giocheranno quasi tutte in contemporanea. La 37° giornata si svolgerà prevalentemente domenica alle ore 20:45, con nove gare ad eccezione di Genoa-Atalanta. Ma per ritrovare l'ultima volta in cui un turno di campionato si è giocato quasi tutto allo stesso dobbiamo tornare indietro al 10 novembre 2010.

La curiosità: l'ultima volta che si sono giocate 9 partite in contemporanea

Allora era l'undicesima giornata di un turno infrasettimanale: nove partite, tutte alla stessa ora, esattamente come accadrà domenica sera. E anche 15 anni fa la Fiorentina aveva giocato insieme alle altre otto gare, affrontando la prima Roma di Claudio Ranieri, che - ironia del destino - è ancora l'allenatore dei giallorossi. Come andò a finire quella volta?

Il precedente è sfavorevole

Ebbene, i Viola all'epoca guidati dal compianto Sinisa Mihajlovic vennero sconfitti sul prato dell'Olimpico per 3-2. Per i padroni di casa segnarono Simplicio, Borriello e Perrotta, mentre per i gigliati il bomber Gilardino e il centrocampista D'Agostino. Domenica la Fiorentina di Palladino incontrerà il Bologna di Italiano, impegnato stasera in finale di Coppa Italia, sperando di non ripetere il risultato dell'ultima volta che 9/10 di un turno di Serie A si è giocato in contemporanea.