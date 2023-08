In Austria non si danno per spacciati: "Siamo sfavoriti, ma non abbiamo nulla da perdere". E il Rapid organizza una festa tutta biancoverde

Con un comunicato di presentazione sul proprio sito, il Rapid Vienna ha fatto il punto su quella che è la situazione a poche ore dalla partita di Conference League di andata contro la Fiorentina. Questo quanto si legge:

"Nel ruolo di sfavorita, la squadra Barišić non ha nulla da perdere contro la favorita Toscana. E qui sta la grande opportunità. Per la prima volta, tutti i settori dell'Allianz Stadium, compreso il settore ospite, saranno occupati dai tifosi del Rapid e completamente esauriti. Il motivo è che i tifosi toscani sono stati banditi dopo la finale di Praga. Sono state create le condizioni per evitare una "festa" italiana e celebrare invece un festival del calcio biancoverde".

Tutto esaurito dunque lo stadio del Rapid. Saranno 11 viola (più la panchina) questa volta veramente contro tutti. Firenze non ci potrà essere, aspettando il ritorno al Franchi.