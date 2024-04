Calamai: "Tudor alla Lazio è un peccato: era perfetto per il post Italiano. E' possibile che la Fiorentina prenda gli stessi gol?"

Questo pomeriggio il giornalista Luca Calamai, durante un collegamento per Maracanà, ha espresso il suo pensiero su Vincenzo Italiano, ormai destinato a lasciare la Fiorentina. Queste le sue parole riportate da tuttomercatoweb:

“Capitolo allenatori e parlo di Tudor. Mi è sempre piaciuto, lo avrei visto bene nel post-Italiano a Firenze. La Lazio è stata prigioniera di un allenatore troppo ingombrante come la Roma con Mourinho. Mi chiedo cosa sarebbero Roma e Lazio se avessero avuto dall'inizio Tudor e De Rossi. Tudor ha riportato normalità nel gruppo biancoceleste e fa capire quanto contanto gli allenatori.

Ha poi concluso parlando della possibilità di un suo passaggio al Napoli di De Laurentiis: “Breve inciso su Italiano. L'ho sempre difeso, anche andando contro l'umore di Firenze, ma mi domando: dopo tre anni di lavoro può una squadra e un allenatore continuare a prendere sempre gli stessi gol? Non puoi regalare tutto quel campo a Leao, come visto già in finale di Conference lo scorso anno. So che una cosa che fermò lo scorso anno ADL su Italiano furono le due finali perse in quel modo. Le squadre da Scudetto si danno a chi ha equilibrio. Non ho visto una crescita di Italiano, lo vedo ancora troppo ancorato alle sue idee”.