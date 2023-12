Nuovo cinema Paradiso viola: il regista è ancora Ranieri e ora serve una mano... dall'alto

E' una Fiorentina da grandi sogni, quasi da cinema, paradisiaca se vogliamo viste le altissime zone frequentate. Una squadra che continua a fare risultato pur in modo sporco, poco spettacolare e ben oltre le aspettative. E il ‘regista’ del film non poteva che essere uno degli inattesi per eccellenza, quel Luca Ranieri che si è preso di prepotenza la scena, nonostante fosse stato tagliato un anno e mezzo fa.

Squadra e tecnico in Paradiso dunque e ora, scrive il Corriere dello Sport, l'auspicio è che arrivi un aiuto… dall'alto, più in alto di loro. Da parte di chi ha le redini del mercato di gennaio.