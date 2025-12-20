Potrebbe non esserci solo il Genoa su Dzeko. Per il centravanti della Fiorentina c'è concorrenza in Serie A

L'attaccante della Fiorentina Edin Dzeko è destinato a lasciare presto il club viola, probabilmente già in questa sessione di mercato invernale. L'avventura del bosniaco a Firenze non è mai sbocciata, anzi, dunque le premesse per un addio ci sono tutte.

Dzeko, un addio in viola che sembra scritto

Anche perché in Serie A c'è concorrenza per avere Dzeko, soprattutto da parte di club destinati a lottare per la salvezza. L'interesse concreto del Genoa è già rinomato, ma non ci sono solo i rossoblù guidati da mister De Rossi.

Occhio al Genoa, ma non solo

Secondo quanto riportato da Skorer, anche il Cagliari è insistentemente sulle tracce di Dzeko. Con il grave infortunio dell'ex viola Belotti, Pisacane vorrebbe un'alternativa a Kilicsoy e Borrelli come punte.