Il playout infinito: la Salernitana di Christensen e Amatucci retrocede in Serie C… con partita sospesa. Si salva la Sampdoria di Venuti

Un infinito playout per rimanere in Serie B: prima Frosinone-Salernitana, poi il Brescia retrocesso d’ufficio con i punti di penalizzazione. Così la Sampdoria ha avuto un’ultima ancora di salvataggio, contro i granata nella doppia sfida per la sopravvivenza. Nonostante tanti ricorsi da parte del club di Iervolino, i playout si sono giocati regolarmente. E hanno comunicato il loro responso.

A Marassi era finita 2-0 per la Sampdoria, indirizzando pesantemente la sfida. All’Arechi, dopo un rigore non concesso alla Salernitana (molto discusso) e un gol annullato all’ex Ferrari per fuorigioco, i blucerchiati salgono in cattedra. Christensen compie diverse parate di ottimo livello, ma non basta: Coda e Sibilli siglano lo 0-2, che condanna la Salernitana di Amatucci e del danese alla Serie C. Al 65º, la gara viene sospesa per tafferugli; qualche minuto dopo le squadre rientrano negli spogliatoi. La partita non riprenderà più: segnato lo 0-3 a tavolino.