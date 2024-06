La Fiorentina accelera su Kean: Pronti 15 milioni. Il benestare del giocatore all'operazione

La Fiorentina accelera su Moise Kean e prova chiudere l’operazione con l'attaccante della Juventus.

15 milioni sul piatto

Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà su SportItalia, i viola sarebbero pronti a mettere sul piatto 15 milioni di euro per l’attaccante cresciuto nelle giovanili bianconere. Contestualmente L'allenatore Raffaele Palladino sta spingendo per avere il centravanti che avrebbe voluto anche in gennaio al Monza.

Un anno ancora di contratto

Kean ha dato il suo benestare all’operazione e le due società, Fiorentina e Juventus, sono disposte a portare avanti la trattativa. Il giocatore ha ancora un anno di contratto coi bianconeri.