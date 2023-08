L'Empoli spara altissimo per il gioiellino Baldanzi: ecco quanto chiede Corsi per il classe 2003

La Nazione fa il punto su quella che è la trattativa tra Fiorentina ed Empoli per Tommaso Baldanzi, giovane giocatore azzurro classe 2003. Il suo è il profilo individuato dalla società viola per sostituire l'infortunato Castrovilli e cautelarsi dai problemi di Barak. La mancata cessione dell'ex numero 10 viola, però, complica i piani dei dirigenti viola.

L'Empoli infatti non è intenzionato a fare sconti per il suo gioiello e chiede 30 milioni per lui. Una cifra irraggiungibile per la società gigliata, che adesso deve puntare a smussare la richiesta dei cugini toscani, con l'inserimento di contropartite tecniche che potrebbero fare al caso di Zanetti. Una parte dell'investimento potrebbe venire dalla cessione di Amrabat, ma in entrata c'è anche un difensore centrale. C'è lavoro da fare per arrivare a Baldanzi.