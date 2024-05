Tante difficoltà per la trasferta ad Atene, non ci sarà il sold out viola. Interviene la Fiorentina?

Biglietti aerei che sono cari, la difficoltà di reperire i charter che comunque non sono a buon prezzo, nonché la necessità al momento di dover appoggiarsi a scali fuori regione (Verona, Forlì e Bergamo tra quelli già individuati e scelti) per l’inaccessibilità a quelli di Firenze e Pisa ai voli notturni. Sono queste le difficoltà principali che stanno incontrando i tifosi della Fiorentina che si stanno organizzando per la trasferta ad Atene in occasione della finale di Conference League.

Come scrive il Corriere dello Sport, è possibile, ma sempre al momento non certo, un intervento diretto della Fiorentina per cercare di favorire la trasferta. La questione è ben presente sui tavoli nelle stanze operative ed è già stata sottoposta al presidente Commisso: i prossimi giorni potrebbero portare novità anche in questo senso per aumentare il numero di sostenitori viola ad Atene, stimati per ora in 3.000 circa.