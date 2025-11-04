Ndour: "La proposta della Fiorentina mi ha impressionato. Un club che ha un progetto chiaro"

Il centrocampista della Fiorentina, Cher Ndour, in un'intervista rilasciata al mensile GQ, ha parlato della sua voglia di ritornare in Italia che lo ha portato ad accettare la proposta viola.

“Una proposta che mi ha impressionato”

“Dopo quasi sei anni all'estero - ha detto - avevo voglia di tornare a casa mia, in Italia. Si sono presentate diverse opportunità, ma la proposta della Fiorentina è stata quella che mi ha impressionato più di tutte”.

“Il Viola Park e poi…”

Il perché è presto detto: “In primis per il Viola Park, un centro sportivo in cui la prima squadra, le squadre giovanili e anche quelle femminili lavorano in modo eccellente e sono in contatto costante tra loro. E poi parliamo di un club che ha un progetto chiaro, con tanti giovani e tanti italiani. Era ed è esattamente ciò che volevo per me, per il mio futuro”.