Zazzaroni: "La Juventus se la gioca con la Fiorentina. In cinque a contendersi il quarto posto"

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, sul proprio giornale questa mattina ha fatto un'analisi approfondita sulla Juventus, ma nel finale dell'articolo c'è scappato, anche, un confronto con la Fiorentina.

“La Juve risulta due spanne sotto Napoli, Inter e Milan - scrive Zazzaroni - se la gioca invece con Lazio, Atalanta, Roma (a infermeria svuotata) e Fiorentina. Cinque per un posto, il quarto”.

Sostanzialmente, per Zazzaroni, le formazioni in lotta per l'Europa sono le stesse della scorsa stagione e chi farà benissimo potrà terminare la propria corsa con la conquista di un piazzamento Champions.