Il direttore del Corriere dello Sport-Stadio Ivan Zazzaroni ha parlato a Lady Radio commentando il mercato della Fiorentina e tornando anche in parte sulla sconfitta di San Siro.

Ecco le sue parole: “La Fiorentina era svuotata, non era la squadra che conosciamo e che sarà, niente di tutto ciò. La Fiorentina è stata costruita bene, attualmente ha un attaccante come Nzola che è indietro di condizione, ma è uno che il gol lo fa, e Beltran che deve inserirsi. Ho visto i difetti dello scorso anno: difesa altissima, contropiede dell'Inter facile come un coltello nel burro. Va preso come un incidente di percorso. Non si può ammazzare una squadra sulla base di una sconfitta”.

Poi prosegue: “La distanza tra la Fiorentina e le squadre sopra in classifica si è accorciata notevolmente. Prima dell'arrivo di Lukaku avrei messo la Fiorentina nelle prime 5-6, col belga in condizione e Dybala in forma, la Roma da qualcosa di più potenzialmente. La Fiorentina per me ha fatto il miglior mercato col Bologna, in senso assoluto. Beltran è un giocatore che stimola tanto, piaceva anche all'Atletico Madrid, ha qualità ma servirà del tempo, meglio di Retegui per me, non di poco. Ha una proiezione altissima. I gol arriveranno, sono passate tre giornate”.