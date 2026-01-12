Flachi: "Ci voleva Paratici, ora i giocatori hanno il pizzicorino al sedere e si sono messi dritti. Mandragora farà la fine di Ranieri"
L'ex calciatore viola Francesco Flachi ha parlato del periodo della Fiorentina durante le trasmissioni di Toscana Tv. L'ex fantasista viola non le ha mandate a dire ai giocatori e alla dirigenza gigliata, nonostante il periodo di crescita della squadra.
L'arrivo di Paratici
“Ci voleva uno come Paratici - ha detto Flachi - Con tutto il rispetto per Ferrari ma se devo ragonare di calcio devo parlare con uno come lui. Ferrari può essere bravo a gestire il club, faccia quello. Quando parli con una persona che è nel calcio da 30 anni c’è tutto un altro riscontro, il giocatore la prende diversamente se parla con Paratici. I giocatori poi da quando c'è lui hanno sentito il pizzicorino sotto il sederino, si sono messi tutti diritti.
Lo spogliatoio viola
Flachi continua commentando anche i cambiamenti nel gruppo squadra viola: "Nello spogliatoio qualcuno ha preso il sopravvento e i giovani si sono fatti da parte. Adesso Ranieri è stato fatto fuori, e anche Mandragora verrà fatto fuori a breve, sono tre partite che esce ed è arrivato pure Brescianini”.