Aquilani ancora a secco di vittorie con il Catanzaro. E l'ex viola rischia grosso in Serie B

Sarà l'ultima chiamata per Alberto Aquilani domenica contro il Padova. Il Catanzaro dell'ex Fiorentina viene dalla sconfitta prima della sosta contro il Monza e ancora non ha mai vinto un match in Serie B.

Nessuna vittoria

Non ci sarebbe un vero e proprio ultimatum del Catanzaro, ma sarà un vero e proprio vietato sbagliare per i suoi ragazzi. Manca l'identità di squadra, che fino a qui è apparsa troppo leggera in fase difensiva e spesso poco incisiva in quella offensiva.

Esonero da non escludere

In caso di nuova sconfitta, non sono da escludere provvedimenti drastici nei confronti dell'ex tecnico viola come l'esonero. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.