Italiano ritrova la Fiorentina per la prima volta da avversario dopo la sua avventura in viola. Lo farà con il suo Bologna al Dall'Ara e la volontà è quella di strappare punti importanti alla formazione viola per rincorrere una distante zona Europa. Pochi dubbi per l'ex allenatore viola, con Holm al momento in vantaggio sull'ex Fiorentina De Silvestri sulla destra e Dominguez su Karlsson sulla trequarti. Davanti c'è Castro, con un Dallinga in attesa di trovare la sua prima gioia stagionale ancora in panchina.

La probabile formazione del Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Pobega, Freuler; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Castro.