La Fiorentina torna in campo in Serie A dopo la larghissima e convincente vittoria in Conference League contro il Lask. La squadra di Palladino riassaggia il sapore della trasferta al Dall'Ara di Bologna, nonostante il grandissimo numero di tifosi viola che domani saranno presenti in Emilia. Punti in palio pesanti, con la squadra gigliata che vuole continuare la sua corsa.

Per farlo Palladino rispolvera l'artiglieria pesante: De Gea in porta, Ranieri e Comuzzo al centro della difesa con Gosens e Dodô terzini. In mediana tornano sia Cataldi che Adli dopo il turno di riposo in Europa. I dubbi principali per l'allenatore viola arrivano sulla trequarti, dove Gudmundsson è tornato quasi al 100% e punta una maglia dal primo minuto. Al momento però, visto anche il rendimento, diventa difficile togliere dall'undici iniziale uno tra Beltran e Sottil, che dovrebbero far reparto con Colpani dall'inizio. L'islandese pronto, nel caso, a una sicura staffetta di assoluta qualità. Davanti c'è Kean.

La probabile formazione della Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltran, Sottil; Kean.