Zakharchenko: "Contro la Fiorentina sarà una partita importantissima. Serve avere la sensazione di poter battere chiunque"

Il difensore centrale del Dynamo Kiev, Vladyslav Zakharchenko, prossimo avversario in Conference League della Fiorentina, ha parlato dopo la vittoria contro Kudrivka.

Sulla partita contro la Fiorentina

“È davvero una partita importante. È anche importante che abbiamo vinto oggi. Dobbiamo ritrovare fiducia in noi stessi, la sensazione di poter battere qualsiasi squadra”.

Sulla fiducia

“Come si riconquista la fiducia? Semplicemente ottenendo buone prestazioni negli allenamenti e nelle partite. Quando tutto va bene e fai tutto bene, la fiducia torna naturalmente”.