Malusci: "E' fondamentale che Pioli non sbagli il centrocampo contro il Napoli. Kean? Speriamo che la Nazionale..."

A Radio Bruno l’ex giocatore della Fiorentina Alberto Malusci ha parlato del momento attuale in casa viola, a qualche giorno dalla gara contro il Napoli al rientro dopo la sosta per le nazionali:

“Fondamentali le scelte di Pioli”

“E’ fondamentale non sbagliare le scelte a centrocampo per la Fiorentina. Si è visto che i Viola hanno fatto fatica in quel reparto. Immagino che Pioli stia preparando qualcosa di importante in quella zona, con gli innesti che sono arrivati dal mercato. Ma sono abbastanza sicuro che la Fiorentina farà una grande partita contro i campioni d'Italia”.

“Speriamo che Kean…”

“Mi piace molto la rosa che ha a disposizione Pioli. Potrà togliersi grandi soddisfazioni. Dopo i due pareggi in campionato, però, adesso servono i tre punti. Mi aspetto tuttavia che anche i giocatori più importanti inizino a dare qualcosa in più. Da Gudmundsson a Kean soprattutto, sperando che la rete dell’altra sera abbia fatto bene a Moise”.