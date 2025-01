Tzimas: Un'operazione articolata con tanti attori in scena. Le mosse della Fiorentina, le pretese del Paok. Accordo già raggiunto col giocatore

Nelle ultime ore la Fiorentina si è mossa con decisione per il centravanti Stefanos Tzimas (19 anni appena compiuti) di proprietà del Paok ma in prestito al Norimberga. Il club tedesco ha il diritto di riscatto per giugno: per prenderlo dovrebbe versare nelle casse dei greci 18 milioni di euro.

Stesse condizioni

I dirigenti viola hanno messo sul piatto le stesse condizioni per il Paok e vorrebbero destinare 4-5 milioni subito al Norimberga come indennizzo per il ‘disturbo’ arrecato, assicurando anche il 15% sulla futura rivendita del calciatore.

Operazione articolata e l'OK di Tzimas

Un'operazione articolata dunque e non poco, che coinvolge ben tre società. Senza dimenticarci del calciatore e del suo entourage. In questo caso però tutto sembra essere ok, con un accordo fino al 2030 già raggiunto.

Paok da convincere

A non essere pienamente convinto al momento è il Paok che vuole monetizzare al massimo la cessione di Tzimas la prossima estate quando dovrebbero entrare in scena squadre come Liverpool, Brighton e Chelsea, Manchester United.