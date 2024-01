Non solo i nuovi acquisti per Gilardino. Mentre si attendono novità su Gudmundsson, il Genoa strappa un importante riscatto

Si attendono novità sulla suggestione Fiorentina-Gudmundsson. Le richieste del Genoa sono molto chiare e piuttosto alte, la Viola riflette sul da farsi. Ma intanto il club rossoblù non resta con le mani in mano e regala al tecnico Alberto Gilardino i tanto richiesti rinforzi in attacco.

Gli aiuti per Gilardino

Già ufficializzato l'acquisto del classe 2002 Ankeye, oggi è il giorno anche della firma di Vitinha, attaccante arrivato dall'Olympique Marsiglia. E poco fa il Genoa ha confermato anche il riscatto del trequartista Ruslan Malinovskyi.