Dopo aver inutilmente corteggiato Guardiola, l'Italia vira su un profilo in passato accostato anche alla Fiorentina

La missione spagnola di Maldini e Leonardo per convincere Guardiola ad accettare il ruolo di CT dell'Italia, a quanto pare, non ha sortito gli effetti sperati, con il tecnico spagnolo che, pur lusingato dalla proposta, ha deciso di rifiutare l'offerta della Nazionale italiana.

Pirlo pronto ad essere il prossimo CT della Nazionale

La scelta è quindi ricaduta su Andrea Pirlo, stimato particolarmente da Maldini e la cui candidatura era stata avallata anche dal Presidente della FIGC Giovanni Malagò. in queste ore, l'ex tecnico di Sampdoria e Juve sta ultimando le pratiche per la separazione consensuale con lo United FC, club della seconda divisione araba.

Nuova occasione in Italia

Ecco quindi una nuova occasione per Pirlo in Italia, dopo gli esoneri con Juventus e Sampdoria prima delle esperienze in Turchia ed Emirati Arabi. Il suo nome era, seppur per pochi giorni, tra i candidati alla panchina della Fiorentina, spinto perlopiù dallo stretto rapporto avuto con Fabio Paratici che ad un effettivo interessamento del Club viola.