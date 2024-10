L’ex portiere della Fiorentina e tifoso viola Emiliano Viviano ha parlato a TV Play soffermandosi anche su un confronto tra Vlahovic e Kean, esprimendosi sotto alcuni punti luce in merito ai due attaccanti.

‘Kean si sta esaltando ma Vlahovic è sicuramente più forte’

“C’è uno squilibrio su Vlahovic, c’è chi pensa che sia Haaland e chi dice che è scarso. Vlahovic non può essere considerato tra i top attaccanti al mondo, ma di sicuro non è scarso. Di certo non basta da solo per lottare per qualcosa, ma non so chi potrebbe prendere di migliore la Juventus”.

‘Il giocatore visto a Firenze non si vede, Vlahovic gioca malissimo fuori dall’area di rigore’

“Kean non è migliore di Vlahovic, il serbo è sicuramente più forte anche se il gioco della Juventus non lo aiuta…Kean però mi piace e adesso sta rendendo molto perchè la Fiorentina gioca in una maniera che esalta le sue caratteristiche, attacca la profondità tutto il tempo. Ciò che vede di diverso tra il Vlahovic della Fiorentina e quello della Juventus, e la maglia non c’entra niente, è che al di là dei gol sbagliati gioca malissimo fuori dall’area di rigore. Sbaglia appoggi semplici, non cambia gioco, non vede proprio il gioco e alla Fiorentina non era così. Il problema è mentale, non vedo altre spiegazioni, perchè se certe cose le sai fare, le fai”.