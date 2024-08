Il disastro dei bagni della Curva Ferrovia alla prima stagionale. Palazzo Vecchio spiega: "Si tratta di un guasto, ripristinato velocemente"

Fiorentina-Puskas Akademia è stata anche la prima volta per la ‘nuova’ Curva Ferrovia, che ospiterà per almeno una stagione i tifosi della Curva Fiesole. E l'accoglienza, per quanto riguarda i servizi igienici, non è stata delle migliori: le condizioni dei bagni erano disastrose, con il pavimento allagato e praticamente inaccessibile.

Palazzo Vecchio spiega il guasto

Palazzo Vecchio spiega quanto accaduto: si è trattato di un guasto all'interruttore elettrico di zona, che è saltato. Di conseguenza, anche le pompe che portano via l'acqua dai bagni hanno smesso di funzionare. Il guasto è stato comunque ripristinato velocemente, garantisce il Comune.