Nell'ultima parte dell'intervista, il dg della Fiorentina Alessandro Ferrari tocca anche il tema del restyling dello stadio Artemio Franchi.

‘Passi avanti per il Franchi, ma…’

“Il Franchi? Ci siamo sentiti col Comune, un po' di informazioni sono arrivate e abbiamo fatto dei passi in avanti. Ancora non sono completi, ci siamo dati ancora un po' di tempo per riuscire a mettere a fuoco tutto il progetto. Desideriamo anche noi che Firenze e la Fiorentina abbiano uno stadio nuovo e funzionale nel minor tempo possibile, con la migliore tecnologia e la modernità necessaria. Ci mancano ancora alcuni dettagli e per questo ci siamo presi qualche settimana in più”.

‘Nel 2026 vogliamo portare nuove soddisfazioni ai tifosi’

“Ringraziamo i tifosi per la loro continua presenza in casa e fuori e capiamo la loro rabbia, tristezza e paura del momento. Questa forza deve tramutarsi in unione e vicinanza alla squadra. Da Commisso porto il messaggio di passare un buon Capodanno con l'obiettivo di trovarci nel 2026 con delle nuove gioie e soddisfazioni che vogliamo portare a tutti quanti con il lavoro”.