Prove d'Olimpiadi riuscite alla perfezione per Larissa Iapichino: l'atleta fiorentina trionfa ancora in Diamond League a Parigi

La campionessa di salto in lungo fiorentina Larissa Iapichino non smette di regalare gioie. Verso le prossime Olimpiadi di Parigi, che inizieranno a brevissimo, l'atleta si prepara al meglio col suo quarto successo in Diamond League.

Iapichino, arriva un altro successo

Nella tappa di Diamond League a Parigi, Larissa Iapichino si impone e vince nel salto in lungo. Il salto che le vale la vittoria Γ¨ di 6,82 metri, al terzo tentativo utile. Quarto successo nella competizione, la Iapichino si ripete dopo i trionfi a Firenze, Stoccolma e Montecarlo. L'ultimo tassello ideale prima delle tanto attese Olimpiadi.