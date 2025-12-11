Non solo difesa: movimenti anche a centrocampo. Torna d'attualità un calciatore dell'Udinese
Secondo quanto riporta Il Messaggero Veneto la Fiorentina starebbe ripensando anche a Sandi Lovric per rinforzare la linea mediana di Vanoli e l'Udinese potrebbe metterlo in vetrina nella sfida che giocherà proprio al Franchi nelle prossime settimane.
Il calciatore a scadenza
C'è da considerare anche che lo sloveno Lovric, classe 1998, ha il contratto in scadenza la prossima estate. Dunque da febbraio (le trattative per il rinnovo sono naufragate) potrà accordarsi con altri club a parametro zero.
C'è concorrenza
Sul calciatore cresciuto calcisticamente in Austria ci sono anche il Parma e alcune squadre turche.
