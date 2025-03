Il centrocampista della Fiorentina Danilo Cataldi è intervenuto a Sky Sport prima della gara contro la Juventus.

Le parole di Cataldi

Cataldi commenta: “Abbiamo speso tanto giovedì in Conference League, ma mentalmente la gara ci ha dato tanto, la qualificazione è stata pesante. Oggi dobbiamo rimettere il campionato in sesto, e vogliamo dare una gioia ai tifosi. Abbiamo un po' questo problema del non capire i momenti della gara”.

Sulla conduzione delle gare

E aggiunge: "Noi in alcuni momenti ci abbassiamo troppo e subiamo l'avversario, ne parliamo da diverso tempo. Giovedì il vantaggio ci ha un po' abbassato di nostro, ma oggi dobbiamo partire forte."