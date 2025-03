Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Juventus: in difesa c'è Pablo Marì e non Comuzzo. In attacco confermato il duo Gudmundsson-Kean

Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino ha scelto l'undici iniziale per la gara contro la Juventus. Al centro della difesa c'è Pablo Marì e non Comuzzo; per il resto stessa squadra vista in Conference League giovedì sia a centrocampo che in attacco, dove fanno coppia Gudmundsson e Kean. Per la Juventu in campo uno degli ex di turno, ovvero Nicolas Gonzalez.



Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Cataldi, Mandragora, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean.

Juventus (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Veiga; Weah, Thuram, Locatelli, Koopmeiners, McKennie; Gonzalez, Kolo Muani.