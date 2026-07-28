Venezia a un passo da Moreno: in arrivo l’accordo con la Fiorentina. Club al lavoro anche per…

La Fiorentina è al lavoro anche sul fronte cessioni. C’era stata un’ottima offerta da parte del Wrexham per Matias Moreno, il quale però ha temporeggiato in attesa di altre proposte.

Moreno verso Venezia

Poi si è inserito il Venezia, affiancato ad altri club spagnoli interessati all’argentino. Gli arancioneroverdi hanno lavorato a stretto giro con l’entourage del calciatore e sono vicinissimi a convincere la Fiorentina.

Accordo a un passo

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Venezia è a un passo da Moreno: è in arrivo l’accordo di massima con il club viola. Le due società stanno definendo gli ultimi dettagli. E continuano i contatti anche per Simon Sohm.