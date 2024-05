Castellacci: "Senza operarsi Sottil rientrerà nel giro di quaranta giorni. Una volta guarito non avrà alcun tipo di problema"

Il lato negativo della serata di ieri è stato senza dubbio l'infortunio di Riccardo Sottil. Autore del meraviglioso gol dell'1-0, l'esterno della Fiorentina è stato poi costretto a uscire e di fatto ha concluso qui la sua stagione.

L'opinione dell'esperto

L'ex medico della Nazionale Enrico Castellacci ha fatto il punto sull'infortunio a Radio Bruno Toscana: “Solitamente questi traumi si vedono nel ciclismo, mentre nel calcio sono molto inusuali. Di norma questo tipo di frattura la operavo per permettere un recupero più veloce, mentre senza intervento il rientro potrebbe essere previsto entro massimo 40 giorni. Nel frattempo Sottil può continuare a svolgere un po' di attività fisica per non perdere la forma, ma una volta guarito non avrà alcun tipo di problema”.